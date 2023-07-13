В Самаре обвиняют в мошенничестве жителя Санкт-Петербурга

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители расследовали дело мошенника. Житель Санкт-Петербурга обманывал горожан.

По информации прокуратуры Самарской области, 24-летний житель другого города обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба. По версии следствия, мужчина разместил объявление об оказании услуг в сфере инвестирования в финансовые проекты. Потерпевшие обратились за помощью к аферисту. Таким образом, злоумышленник получил 65 тысяч рублей, но не исполнил свои обязательства.

Уголовное дело расследовалась в Самаре. Его направили в Железнодорожный районный суд для дальнейшего рассмотрения.