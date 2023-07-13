В ближайшие три часа в Самарскую область придет гроза и шквалистый ветер

В регионе ожидается дождь и гроза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область после знойной погоды пришли дожди. В регионе объявили желтый уровень опасности 13 июля 2023 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», получено штормовое предупреждение. В ближайшие три часа в губернии ожидается гроза, ливень и шквалистый ветер, порывы которого усилятся до 15-20 метров в секунду. Местами возможен град, такая погода сохранится до вечера. Сотрудники МЧС по региону рекомендуют не выходить из дома при грозе, закрыть окна и двери.

Также во время непогоды не стоит топить печку, дым имеет высокую электропроводность. Помимо этого, нужно держаться подальше от проводки, антенн, отключить радио и телевизоры от сети (особенно в сельской местности).

Напомним, горожанам рассказали, когда в Самарскую область вернется тепло. Ближе к выходным температура воздуха повысится.