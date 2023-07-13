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НовостиОбщество13 июля 2023 6:51

Жители Оренбургской области обворовали квартиры в Самаре на 800 тысяч рублей

Уголовное дело направили в суд
Алена ПРОВКИНА
Дело расследовали сотрудники полиции

Дело расследовали сотрудники полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали трех жителей соседнего региона. Они обвиняются в серии квартирных краж.

По информации прокуратуры Самарской области, 3 жителя Оренбургской область вступили в преступную группировку, чтобы обчищать квартиры в Самаре. В период с мая по июль прошлого года злоумышленники проникали в квартиры, откуда похищали деньги, ювелирные украшения и другое ценное имущества. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовали сотрудники МВД по городу Самаре. Его направили в Советский районный суд для рассмотрению по существу.