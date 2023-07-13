В Тольятти загорелась мебель и техника на бульваре Ленина 13 июля 2023

С огнем боролись восемь единиц техники и 28 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 13 июля 2023 года, в Центральном районе Тольятти произошел пожар. По сообщению очевидцев, горел «Bora-Bora». Подробности сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о возгорании дежурному поступило в 09:03. На бульваре Ленина, 10 загорелась мебель и орг. техника в помещении, — рассказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. С огнем боролись восемь единиц техники и 28 человек. Пожар был полностью ликвидирован в 09:36. В настоящий момент неизвестно, что послужило причиной возгорания. Это предстоит выяснить специалистам. Также не сообщается о пострадавших.

Напомним, в Самаре рано утром 9 июля вспыхнули несколько туристических домиков на острове Поджабном. Очевидцы рассказали, как выбегали люди и рвались газовые баллоны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.