Куйбышевский НПЗ подписал договор на поставку отечественных турбин с Уральским турбинным заводом

Договор предприятия подписали на международной выставке ИННОПРОМ-2023. Фото: Куйбышевский НПЗ.

На международной выставке ИННОПРОМ-2023, которая проходит в Екатеринбурге, Куйбышевский НПЗ и Уральский турбинный завод подписали договор на поставку паротурбинных установок мощностью 12 МВт. Отечественные турбины успешно конкурируют с иностранными благодаря компактной конструкции и меньшей металлоемкости.

- Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». В Компании действует программа локализации и импортозамещения техники и технологий, подразумевающая значительные инвестиции и развитие сотрудничества с ведущими отечественными производителями оборудования для отрасли, - говорится в сообщении Куйбышевского НПЗ.

На заводе приступили к строительству энергоблока ТЭЦ, который поможет предприятию повысить надежность энергоснабжения производственных объектов. При этом использование этих паротурбинных установок – решение инновационное, ничего подобного в отечественной энергетике не было.