В Самарской области пьяный парень украл машину у мачехи

В отношении парня возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по региону

В Кинель-Черкасском районе Самарской области местный житель решил прокатиться на автомобиле своей мачехи без спроса. Молодого человека задержали.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы ночью заметили автомобиль, который двигался рывками, также в транспорте было выбито одно из стекол. Полицейское остановили машину, но водитель повел себя неадекватно и не смог показать документы на право управления транспортом. При этом, у автомобилиста были явные признаки опьянения, но он отказался проходить медицинское освидетельствование. О произошедшем сообщили в дежурную часть.

После выяснения всех обстоятельств, оказалось молодой парень украл у мачехи автомобиль, который она припарковала возле дома. Злоумышленника взяли под стражу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.