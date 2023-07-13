Четыре человека попали в больницу после столкновения легковушек в Самарской области

Всех пострадавших с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 12 июля, в 15:20 в Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. В Новокуйбышевске 21-летняя девушка на Renault Logan врезалась в автомобиль Lada Granta.

— Автомобилистка ехала по проспекту Победы по зеленому сигналу светофора на улице Островского. Авария произошла в ходе движения напротив дома № 1Б, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не уступив дорогу транспортному средству, она столкнулась с машиной Lada Granta, за рулем которой находился 34-летний водитель. В ДТП пострадали оба водителя, 39-летняя пассажирка отечественной легковушки и 51-летняя пассажирка иномарки. Всех пострадавших с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение.

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