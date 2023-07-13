Форум местного и общественного самоуправления «#НАМЕСТАХ.РФ» пройдет в Самаре

На форуме будет две секции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 14 июля, с 10:00 до 15:00 в Самаре будет идти форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов «#НАМЕСТАХ.РФ». Он состоится в конференц-зале правительства Самарской области.

Форумы охватывают все федеральные округа, а участие в них по видеоконференцсвязи принимают коллеги со всей страны. В мероприятии будут участвовать губернатор и представители правительства Самарской области, органы местного самоуправления Самары, Тольятти и др., а также активисты местных сообществ, эксперты и ученые.

Предусмотрены работа секций (с 11:00 до 12:30) и пленарное заседание (с 13:00 до 15:00). На форуме будет две секции. В первой речь пойдет о развитии механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов, а во второй – об актуальных вопросах в работе органов местного самоуправления.

Жители Самарской области могут посмотреть прямую трансляцию работы первой секции в группе ВКонтакте «Самарская область», а второй – в группе ВКонтакте департамента информтехнологий региона.

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