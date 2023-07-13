Самарский водитель выехал на встречку и на скорости врезался в легковушку

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Сызрань Самарской области из-за столкновения двух легковушек пострадали три человека. Их доставили в медучреждение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла ранним утром в среду, 12 июля 2023 года. 37-летний водитель легкового автомобиля «Volkswagen Polo» ехал по Ульяновскому шоссе в направлении улицы Гидротурбинной. Во время движения автолюбитель выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественной машиной «Lada Priora», за рулем которой был 48-летнйи мужчина.

В результате столкновения, пострадали оба водителя и пассажир отечественной легковушки. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.