В Самаре лже-полицейские обманули заведующую кафедры и лишили 1,8 млн рублей

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре 66-летняя местная жительница, которая работает заведующей кафедры информационных технологий одного из учебных учреждений, перевела мошенникам 1,8 миллионов рублей.
— Ранним утром женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в отдел полиции работники банка предоставили сведения о попытке мошенников списать ее деньги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Прервав разговор, самарчанка решила позвонить своему персональному менеджеру и убедиться в сохранности баланса банковского счета. Финансовая организация убедила ее, что ей позвонили мошенники. Однако позже ей стали настойчиво звонить лже-полицейские.
Настойчивый мужчина убедил женщину в том, что ее звонок в банк перехватили, и она может из-за недоверия к «правоохранительным органам» лишиться своих сбережений. В результате в течение нескольких часов женщина перевела мошенникам сначала миллион, а затем еще 800 тысяч рублей
Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.
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