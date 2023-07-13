Самарская организация долгое время не выплачивала сотруднице пособие по уходу за ребенком

Только после штрафа организация выполнила требования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области одна из компаний долгое время не выплачивала сотруднице пособие по уходу за ребенком. Организацию оштрафовали.

По информации ГУФССП России по Самарской области, правоохранители возбудили исполнительное производство, которое обязывало руководителя организации предоставить сведения о своем сотруднике для назначения пособия по уходу за грудным ребенком. Как оказалось, руководитель не выполнил свои обязательство в указанный срок. Судебные приставы взыскали с компании 50 тысяч рублей и повторно вручили требование.

Только после этого руководство организации направили сведения о своей сотруднице. Производство окончено фактическим исполнением.