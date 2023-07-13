В Самарской области центр поддержки экспорта признали лучшим в стране

Самарская область заняла первое место

В Самарской области региональный центр экспорта признали самым эффективным в стране по итогам первого полугодия. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

ЦПЭ занял первое место в общем рейтинге. Результаты работы региональных структур прозвучали во время Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, которая прошла в Архызе. В конференции принимали участие представители 80 центров поддержки экспорта. Эксперты оценили работу ЦПЭ по количеству субъектов МСП, которые получили услуги, а также по количеству субъектов, заключивших контракты при содействии центра.

В Самарской области создают все необходимые условия. На территории региона работает центры «Мой бизнес». Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательства», в регионе поддерживают и начинающих представителей бизнеса.

- Активная поддержка бизнеса в Самарской области ведется по разным направлениям. Это образовательные программы, помощь в продвижении, имущественная и финансовая поддержка и многое другое, - пояснил Дмитрий Богданов.