Самарские врачи провели сложную операцию и помогли женщине с патологией родить

Беременная женщина перенесла в детстве несколько урологических операций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В перинатальном центре самарской больницы имени Середавина междисциплинарная бригада врачей провела сложную операцию и помогла женщине с тяжелой урологической патологией стать мамой.

Беременная женщина перенесла в детстве несколько урологических операций. Всю беременность она находилась под наблюдением специалистов. Единственно возможным путем было проведение кесарева сечения.

— Опасность оперативного вмешательства заключалась в возможном повреждении мочевого пузыря и кишечника. Благодаря усилиям акушеров, гинекологов, уролога и хирурга операция прошла без осложнений. Ребенок родился крепким и здоровым, — рассказали в минздраве Самарской области.

Отмечается, что сейчас мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно, их уже выписали домой. Напомним, в перинатальном центре помогают беременным со всей области, в том числе в случае преждевременных родов, при тяжелом течении беременности.

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