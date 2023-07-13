В Самаре большинство сотрудников задерживаются на работе на 3 часа

Многие самарцы задерживаются на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство жителей задерживаются на работе. Специалисты назвали последствия дополнительных часов работы.

Согласно опросу группы «Ренессан страхование» и исследовательского центра Зарплаты.ру, каждый второй самарец стал чаще обращаться к врачам из-за проблем со здоровьем. При этом, больше половины опрошенных признались, что последнее время стали чаще задерживаться на работе. Каждый четвертый отмечает, что это происходит из-за резкого сокращения штата или нехватки персонала. Еще треть респондентов считает, что им приходится работать дополнительно из-за сжатых сроков.

Дополнительный часы работы могут повысить раздражительность, тревожность и усугубить проблемы со сном. Часто задержки затрагивают бухгалтеров, финансистов, работников из сферы строительства и недвижимости.