ПФО первым в РФ создаст единое пространство университетских стартапов осенью 2023 года

Благодаря новому алгоритму студенты получат больше возможностей для развития предпринимательских компетенций. Фото: Самарский университет

Приволжский федеральный округ первым в стране создаст единое пространство университетских стартапов. Соответствующее решение было принято на проектной сессии, которая состоялась в Самарском университете. Участие в ней приняли 23 вуза-участника федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

– Благодаря новому алгоритму авторам стартапа не нужно быть «привязанными» к своему вузу. Например, какой-то потенциальный стартап по итогам тренинга не вошел в число победителей. Может быть, там прекрасная оригинальная идея, но просто банально не хватило мест среди отобранных проектов. Теперь же авторы такого непобедившего стартапа, если у них действительно блестящая идея, смогут присоединяться к акселератору или стартап-студии в другом университете. То есть, обучаясь в одном университете, можно будет заниматься реализацией своего стартапа в другом вузе, в другом регионе, – рассказала директор Стартап-Центра Самарского университета им. Королева Елена Богатова.

Проектная сессия прошла в Самарском университете им. Академика Королева. Фото: Самарский университет

К 2024 году в технологическое предпринимательство планируется вовлечь 500 тысяч обучающихся и работников вузов, реализовать порядка 8,8 тысячи стартап-проектов, создать 18 тысяч новых рабочих мест. В этом поможет создание нового механизма.

Создать единое пространство планируется уже этой осенью. Фото: Самарский университет

– В современных условиях экономика России нуждается в появлении новых команд, способных решать сложные технологические задачи. Именно поэтому так важно создание экосистемы подготовки технологических предпринимателей в университетах. Только так мы можем выйти на передовые позиции в индустрии 4.0 и обеспечить технологические заделы для развития страны, – поделился руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей Дмитрий Абрамов.

Создать единое пространство планируется уже этой осенью.

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