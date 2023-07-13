Жители Самарской области пожаловались на близко расположенные к дому мусорные баки

В результате удалось определить новое место для оборудования контейнерной площадки. Фото: прокуратура Самарской области

В Самарской области контейнерную площадку под мусор расположили с нарушением санитарных норм. Прокуратура Чапаевска рассмотрела коллективное обращение местных жителей.

— Жильцы дома № 1 по улице Ленина пожаловались на близко расположенные к дому мусорные контейнеры. Администрация Чапаевска нарушила санитарно-эпидемиологическое законодательство, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Проверка показала, что контейнерная площадка расположена на расстоянии менее 20 метров от жилого дома. Главе Чапаевска внесено представление. Во дворе дома с жильцами провели собрание по поводу переноса мусорных баков.

В результате удалось определить новое место для оборудования контейнерной площадки в соответствии с нормативными требованиями.

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