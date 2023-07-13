Самарцам рассказали, какие факторы влияют на увеличение вероятности ДТП

Врачи рассказали о факторах ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врач рассказал, какие факторы влияют на увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Жители смогут узнать, что делать, если они стали участником или свидетелем аварии.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, у 60-65% пострадавших в аварии преобладает тяжелая политравма, требующая экстренного оказания помощи. Увеличивают вероятность ДТП три фактора: состояние опьянения у водителя, отказ от ремней безопасности, детских кресел, мотошлемов, невнимательное повешение водителей и пешеходов. Также высокую опасность представляет неожиданное ухудшение здоровья.

Если вы стали участников или свидетелем аварии необходимо оценить обстановку и удостовериться в собственной безопасности, стоит заглушить двигатель, определить количество пострадавших, вызвать скорую помощь и начать оказывать помощь пострадавшим.