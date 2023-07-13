Аграрии Самарской области собрали первые 100 тысяч тонн хлеба летом 2023 года

Работы ведутся в 13 муниципалитетах Фото: правительство Самарской области

В Самарской области летом 2023 года стартовала уборочная кампания. Аграрии уже собрали первые 100 тысяч тонн озимых при средней урожайности 29,4 ц/га. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Работы ведутся в 13 муниципалитетах. Площадь под уборку составляет 471 тыс. га. Самая высокая урожайность в настоящий момент наблюдается в Кинельском районе – она составляет 40,7 ц/га. Аграрии Богатовского, Красноармейского, Пестравского и Хворостянского районов собрали более 30 центнеров.

По данным властей, хорошим показателям способствует, в том числе, применение минеральных удобрений. В 2023 году перед агропромышленным комплексом Самарской области стоит масштабная задача – специалистам необходимо произвести 2,4 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 1 млн. тонн масличных культур.

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