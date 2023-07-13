Суд отправил в колонию участников наркобанды, ввозивших в Самарскую область крупные партии наркотиков

Осужденные были задержаны в августе прошлого года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд вынес приговор двум участникам наркобанды, которая действовала на территории нескольких регионов РФ. Они занимались поставками крупных партий наркотиков, которые ввозили, в том числе, в Самарскую область.

Как сообщили в региональном УФСБ, на скамье подсудимых оказались молодой человек и девушка 23 лет. Они были задержаны в августе 2022 года на посту ДПС, когда ехали на личном автомобиле в сторону Самары. Во время обыска в машине обнаружили более килограмма мефедрона и метадона. Выяснилось, что в тот же день задержанные убрали в тайники на территории Тольятти более 0,8 кг мефедрона.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела. Суд признал их виновными и вынес следующие приговоры: молодой человек 12 лет проведет в колонии строгого режима, девушка отправится в колонию общего режима на 12 лет.

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