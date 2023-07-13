В Самаре легковой автомобиль вылетел в кювет из-за аварии возле ТРК «Мега»

Один из автомобилей вылетел в кювет. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами серьезной аварии возле торгово-развлекательного комплекса. Легковой автомобиль вылетел в кювет.

Судя по опубликованным фотографиям, из-за аварии один из легковых автомобилей в результате столкновения вылетел на обочину. О причинах происшествия и пострадавших пока ничего неизвестно. Горожане отмечают, что ДТП зафиксировали возле ТРЦ «Мега» по Московскому шоссе. Редакция «КП-Самара направила запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Подробности уточняются.

Напомним, самарские врачи рассказали о факторах, влияющих на возникновение ДТП. Горожане узнали, что делать, если стали свидетелем или участников аварии.