В Самаре горожане продают купюру с красивым номером за 7,5 млн рублей

Горожане решили продать купюру. Фото: "Авито"

В Самаре местные жители решили продать купюру с красивым номером. Банкноту номиналом в 5 тысяч рублей за крупную сумму.

Судя по опубликованному объявлению, жители Промышленного района продают купюру за 7 557 777 рублей. Банкнота, бывшая в употреблении, имеет такой же номер, что и сумма, которую продавцы желают получить. Объявление опубликовали неделю назад, но желающих купить купюру пока нет.

Напомним, многие самарцы пытаются нажиться на интересных, а иногда даже смешных вещах. К примеру, после ухода известного ресторана быстрого питания горожане решили продать стаканы за 150 тысяч рублей.