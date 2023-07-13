В Самаре чаще всего на удаленку согласны брать программистов и рекрутеров

Сотрудники на удаленке есть в 38% предприятий и организаций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob выяснил, кому в Самаре чаще всего готовы предлагать удаленную работу и кто литом 2023 года работает дистанционно. Так, сотрудники на удаленке есть в 38% предприятий и организаций. Этим летом чаще всего работают из дома программисты, дизайнеры, бухгалтеры, рекрутеры и специалисты по продажам.

Отмечается, что на сегодняшний день в приоритете подбор на работу в офисе. Это особенно касается бухгалтеров. Программистов большинство работодателей тоже хотят нанимать в офис (79%), однако их готовы трудоустраивать также на гибридный формат и удаленку. А вот 19% компаний согласны принять на смешенный формат рекрутеров и менеджеров по продажам. Согласно данным сервиса, бухгалтеров, менеджеров по продажам и дизайнеров чаще всего нанимают в офисы, а полную и частичную удаленку работодатели готовы предлагать программистам и рекрутерам.

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