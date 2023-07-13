Самарский врач Александр Муравец рассказал, почему опасно купаться в жару

Впрочем, жары в ближайшие дни в регионе не будет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, чем опасно купание в жару. По словам специалиста, опасность исходит от воды, которая еще не успела прогреться.

- Возможность купания в естественных водоемах определяется не температурой воздуха, а исключительно температурой воды. Купание при существенной разнице температур воды и воздуха может создать избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может привести к переохлаждению организма, - сказал Александр Муравец корреспонденту «КП-Самара».

Есть и другие опасности. Например, если полезть купаться пьяным. Врач напоминает, что это очень опасно, алкоголь и купание несовместимы.

В жару у многих ухудшается самочувствие: появляется слабость, тошнота, начинает болеть голова. За этими безобидными симптомами может стоять кое-что посерьезнее.

- За этими неприятными, но внешне безобидными симптомами могут последовать и намного более грозные осложнения, связанные с перегрузкой сердечно-сосудистой системы. Наиболее тяжелые - инфаркт миокарда и инсульт. Особенно высокому риску подвержены люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, сахарный диабет, - предупреждает врач.

Напомним, в ближайшие дни 30-градусной жары в Самарской области ждать не стоит. Синоптики обещают с 14 по 18 июля до +26 днем. Будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди.