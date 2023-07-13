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НовостиПроисшествия13 июля 2023 13:41

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с грузовиком и «Мерседес» под Самарой

Авария произошла в Красноярском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: СамараДТП

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: СамараДТП

Страшная авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Самарской области в четверг, 13 июля 2023 года. В Красноярском районе столкнулись грузовик и минивэн, один человек погиб. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о ДТП поступила на пульт в 15:09. Легковой «Мерседес» и грузовой «ДАФ» столкнулись на 1013 километре трассы. По словам очевидцев, на месте происшествия работали две машины скорой помощи и две пожарные машины.

К сожалению, авария не обошлась без жертв: в результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали. Все пострадавшие – мужчины, их личности устанавливаются. Они были госпитализированы в ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ».

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.