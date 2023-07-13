Убийца экс-невестки якутского миллионера Екатерины Карась потребовал выпустить его из СИЗО

5 июля 2023 года подозреваемого в убийстве Екатерины Карась отправили в СИЗО на 2 месяца Фото: Наталья АРТЯКОВА

Через два дня после избрания меры пресечения подозреваемому в зверском убийстве экс-невестки якутского миллионера Екатерины Карась в Самаре, адвокат 21-летнего подсудимого подал апелляцию. Сторона защиты не согласна с суровым приговором в виде заключения под стражу на два месяца на время следствия.

- 7 июля была зарегистрирована жалоба от адвоката Иванова А., который представлял интересы подозреваемого во время избрания меры пресечения. В течении двух недель жалоба находится в районном суде, если не будет возражений, то документы будут переданы в вышестоящий суд для рассмотрения по существу, - объяснили «КП-Самара» в Самарском районном суде Самары.

Напомним, бывшую жену сына якутского золотопромышленника-миллионера Екатерину К. убили в Самаре вечером 3 июля. Тело с перерезанным горлом выбросили прямо на дорогу из ее собственного черного джипа. Машину нашли почти сразу – убийца бросил ее и скрылся. А ночью задержали и предполагаемого преступника. По версии следствия он притворился покупателем машины, которую Катя выставила на продажу, втерся в доверие, а когда самарчанка сняла дорогую иномарку с учета в ГИБДД – попытался убить, чтобы спрятать тело и завладеть машиной. Но жертва спутала его планы, сумев открыть дверь и выскочить из салона. Вот только раны оказались слишком глубокими, и до приезда скорой девушка умерла.