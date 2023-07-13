Самарская область принимает участие в ежегодном форуме «Мой бизнес», который пройдет в Карачаево-Черкесии

В рамках форума участники обменяются практиками, проработают ряд решений и предложений. Фото: министерство экономического развития Самарской области

С 12 по 14 июля в Архызе пройдет ежегодный форум «Мой бизнес». Министерство экономического развития соберет руководство региональных органов исполнительной власти и Центров «Мой бизнес». Участие в мероприятии примет и Самарская область.

– Форум ежегодно объединяет инфраструктуру поддержки бизнеса со всех регионов РФ. И это взаимодействие с коллегами позволяет понять, что еще мы можем привнести в сферу господдержки, какими инструментами дополнить перечень действующих инструментов и какая помощь актуальна для бизнеса здесь и сейчас, – поделилась руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

В рамках форума участники обменяются практиками, выработают решения по перспективным направлениям развития инфраструктуры поддержки «Мой бизнес», определят предложения по развитию мер нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и системы поддержки предпринимательства в России в перспективе до 2030 года. Ключевой темой станет дискуссия «Кадры в экономике».

– Тема «Кадры в экономике» выбрана нами не случайно. Сегодня рынок переживает глобальные изменения - развитие и импортозамещение в сферах производства, IT, туризма и многих других требуют постоянного кадрового насыщения. Поэтому одним из ключевых конкурентных преимуществ для предприятий, в том числе для МСП будут кадры, – подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

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