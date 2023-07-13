В Самаре частично перекроют улицу Севастопольскую с 14 июля 2023 года

Проезд будет запрещен на участке от Енисейской до проспекта Юных Пионеров Фото: администрация Самары

В пятницу, 14 июля 2023 года, в Самаре частично перекроют улицу Севастопольскую. Изменения связаны с проведением работ по реконструкции теплотрассы. Информацию сообщили в городском департаменте транспорта.

– В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение для всех видов транспорта по улице Севастопольской на участке от Енисейской до проспекта Юных Пионеров, – отмечают в ведомстве.

Ограничения будут действовать с 09:00 14 июля до 05:00 17 июля. Граждан просят отнестись к изменениям с пониманием и заранее планировать маршруты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.