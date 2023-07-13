В Самаре образовалась большая пробка на Южном шоссе 13 июля 2023 года

Затор образовался по направлению «из города» Фото: скриншот

Вечером в четверг, 13 июля 2023 года, некоторым самарским автомобилистам пришлось постоять в пробке. Она образовалась на Южном шоссе. Причина – авария. Об этом сообщили очевидцы. Они также поделились кадрами с места происшествия.

Самарцы отмечают, что ДТП произошло прямо посреди проезжей части. Там столкнулись самосвал и легковой автомобиль, собрав за собой десятки стоящих машин – они остановились под направлению «из города».

Причина произошедшего пока неизвестна. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее в Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и минивэна. Автомобили столкнулись в Красноярском районе. В результате аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы.