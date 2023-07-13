В Самарской области стартовала акция «Собери ребенка в школу»

Организатором акции выступает «Единая Россия». Фото: "Единая Россия"

В России стартовала акция «Собери ребенка школу». Ее организатором выступает «Единая Россия». В рамках акции дети из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, а также дети-инвалиды получат рюкзаки со школьными принадлежностями.

– В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. «Единая Россия» организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приемной, – сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

В прошлом году поддержку получили более 40 тысяч школьников в новых регионах РФ. В этом году первоклассники, ребята из малообеспеченных и многодетных семей также получат наборы.

– Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!» в Северодонецке и Лисичанске, – рассказал руководитель Центра исполкома партии Александр Сидякин.

В прошедшем году набор также получили школьники Снежного (ДНР) . Для них подготовили 390 рюкзаков.

– В образовательные учреждения Снежного были направлены 40 полных комплектов компьютерной техники и интерактивные доски,спортивный инвентарь и экипировка. Их собрали неравнодушные жители, депутаты «Единой России», региональные предприятия, – поделилась координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина.

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