В Самаре стартовала реконструкция бывшего кинотеатра «Россия» на ул. Чернореченской

Реконструкцию должны завершить до декабря 2024 года. Фото: администрация Самары

В Самаре началась реконструкция бывшего кинотеатра «Россия». Рабочие приступили к демонтажным работам.

– Сейчас идет демонтаж кровли, внутренних перегородок, оконных проемов. Задняя стена также будет разобрана. Здесь построим новое сценическое пространство. По обе стороны здания будут возведены двухэтажные пристрои. Кровля в основном помещении останется скатная, а у новых построек будет пологая, – рассказал прораб подрядной организации Илья Духов.

Напомним, здание на улице Чернореченской было построено в 1963 году. Долгие годы оно было заброшено. После работ здесь разместится самарский молодежный драматический театр «Мастерская».

В рамках проекта в здании оборудуют вестибюль с большим выставочным пространством, холлами. Здесь также появится зрительный зал с на 218 мест поворотной сценой и малый зал на 85 мест, буфеты.

Реконструкцию должны завершить до декабря 2024 года.

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