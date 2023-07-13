Форум партийного актива партии «Единая Россия» прошел в Сызрани

Встречу провел секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров. Фото: "Единая Россия"

В Сызрани состоялся форум партийного актива местного отделения партии «Единая Россия». Участие в нем принял секретарь реготделения Дмитрий Азаров, а также лидеры общественного мнения, члены общественных и волонтерских организаций, представители ТОС и старшие по домам. Собравшиеся вспомнили, какие изменения произошли в городе за последние годы.

– Конечно, это наши новые набережные: Кремлевская и Монастырская. Сейчас мы планируем строительство третьей, Ильинской набережной. Первая набережная была открыта всего лишь 3 года назад, – рассказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Сызрани Анатолий Лукиенко, напомнив, что в городе также решаются многолетние проблемы в сфере экологии, транспорта, ЖКХ, благоустройства, образования, здравоохранения.

Директор по персоналу АО «ТЯЖМАШ» Сергей Володченков рассказал о развитии промышленного сектора в Сызрани, существующих мерах поддержки предприятий, открытии в городе новых производств. А заведующий кафедрой «Информатика и системы управления» филиала СамГТУ в Сызрани Алексей Тараканов поделился итогами реализации нацпроекта «Образование».

Сызранцы озвучили текущие проблемы. В их числе – снос расселенного аварийного жилья, строительство Сызранской соборной мечети и восстановление памятников исторического наследия. Дмитрий Азаров, в свою очередь, поблагодарил сызранцев за активность в отстаивании интересов своих земляков.

– Те изменения, которые происходят в городе, происходят в первую очередь благодаря вам. Давайте вместе с людьми определим приоритеты и настойчиво будем работать на результат, на достижение поставленных городским сообществом целей. Люди это оценят, – подчеркнул секретарь реготделения «Единой России».