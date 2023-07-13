В полиции прокомментировали работу частного морга в гараже в Самаре

По факту произошедшего проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась новая информация о работе частного морга в одном из гаражных боксов Самары. Там хранили тела усопших прямо в холодильнике из-под мороженого. В полиции уже заинтересовались этой историей.

– По факту публикации обнаружения морга в Самаре проводится проверка, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, информация о частном морге появилась в телеграм-канале «Штефан знает» в четверг, 13 июля. Авторы сообщали, что трупы покойных складывали прямо друг на друга. Так, в одном из холодильников были найдены тела пожилого мужчины и женщины – они лежали именно в такой позе.

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