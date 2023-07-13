«Грушинский экспресс» начнет курсировать между Самарой и Тольятти с 15 июля 2023 года

Поезд будет ходить между городами по выходным

В субботу, 15 июля 2023 года, «Грушинский экспресс» выйдет на постоянный маршрут. Ретро-состав будет курсировать между Самарой и Тольятти. Информацию сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Поезд будет перевозить пассажиров по маршруту Самара – Тольятти – Самара по выходным. Он стартует из Самары в 10:35. По пути будут сделаны остановки на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Пл. им. Валерия Грушина, Волжская Жемчужина, Жигулевское Море. В Тольятти поезд прибудет в 12:40.

Отправление из Автограда начнется в 16:13. В 18:23 пассажиры будут в областной столице.

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