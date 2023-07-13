Жительница Самарской области придумала ребенка ради маткапитала

В ближайшее время женщина предстанет перед судом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области будут судить жительницу Чапаевска. Женщину уличили в мошенничестве с материнским капиталом. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Следствие полагает, что в 2021 году подозреваемая принесла в ГУ Управления Пенсионного фонда РФ поддельные документы о рождении ребенка. Благодаря им она получила материнский капитал на сумму 639 тысяч рублей. Позднее стало известно, что документы были ложными. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование дела завершено, в ближайшее время подозреваемая предстанет перед судом. Материалы уже переданы на рассмотрение.

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