Самарец предстанет перед судом за помощь в покупке зачетов и экзаменов

Уголовное дело уже передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить местного жителя, которого заподозрили в посредничестве во взяточничестве. Предполагается, что он за деньги обещал оказать содействие в покупке экзаменов. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в октябре прошлого года самарец получил от мужчины 62 тысячи рублей в качестве взятки. За эту сумму он обещал помочь нескольким студентам поставить зачеты и экзамены. Однако мужчина не знал, что передача денег проходит в рамках оперативного эксперимента. Его задержали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Расследование завершено, все материалы уже переданы в суд.

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