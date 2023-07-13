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НовостиОбщество13 июля 2023 18:38

«За гранью добра и зла»: Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с телами умерших на складе в Самаре

Дмитрий Азаров поручил провести проверку по факту ситуации с телами умерших на складе в Самаре
Полина КАРПОВА
Глава региона подчеркнул, что он возмущен произошедшим.

Глава региона подчеркнул, что он возмущен произошедшим.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с телами усопших, которые хранились в холодильнике с надписью «мороженое» в одном из гаражных боксов Самары.

– За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших. Возмущен ситуацией, – отметил глава региона.

Сразу после поступления сведений губернатор поручил провести срочную проверку.

– Созвонился с начальником регионального ГУ МВД, на данный момент начато разбирательство. Вместе с тем, уверен, здесь есть много вопросов по соблюдению законодательства, которыми должны заняться и Роспотребнадзор, и Прокуратура. Также связался с блогером, которая опубликовала видео, для уточнения обстоятельств. Обязательно расследуем произошедшее в полной мере. Ход расследования буду держать на контроле, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, информация о том, что тела умерших хранятся неподобающим образом, появилась в четверг, 13 июля, и вызвала широкий общественный резонанс. Ситуацией также заинтересовались в полиции.