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НовостиЭкономика13 июля 2023 14:26

На ипотечное кредитование в Самарской области можно получить дополнительную скидку

Эксперты фиксируют рост спроса на ипотечное кредитование
Ирина ПОЛЬНИКОВА
Эксперты фиксируют рост спроса на ипотечное кредитование

Эксперты фиксируют рост спроса на ипотечное кредитование

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сбере, например, за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ипотеку оформили в 1,7 раза больше. Объем выданных средств увеличился почти в 2 раза и на конец июня составил более 26,7 млрд руб.

Кроме того, жителям Самарской области стала доступна дополнительная скидка на ставку по ипотеке, которая распространяется на все ипотечные программы банка, кроме госпрограмм «Сельская ипотека», «Военная ипотека», «Семейная ипотека», «IT-ипотека». Пакет услуг кредитной организации даетскидкуна подготовку договора купли-продажи, оценку недвижимости без выезда, юридическую проверку и услуги персонального менеджера.