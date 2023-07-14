В Самаре женщина на Renault Kaptur сбила двух пешеходов на тротуаре

56-летняя и 57-летняя женщины шли по тротуару, справа по ходу движения машины. Фото: "Подслушано у водителей Новокуйбышевск"

В четверг, 13 июля, в 18:45 в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. Все дело в том, что 42-летняя женщина на автомобиле Renault Kaptur вылетела на тротуар.

— Автомобилистка ехала по улице Свердлова со стороны Ворошилова в направлении Победы. Авария произошла напротив дома № 10, где женщина поворачивала налево и наехала на пешеходов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

56-летняя и 57-летняя женщины шли по тротуару, справа по ходу движения транспортного средства. Очевидцы сообщали, что, сбив двух женщин, машина врезалась в крыльцо почты. В результате ДТП пешеходов госпитализировали в больницу.

Ранее в соцсетях была информация, что у одной из пострадавшей женщины оторвало ногу. Однако это не подтвердилось.

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