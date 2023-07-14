Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2023 4:32

Житель Самары украл у женщины сумку в подъезде и ходил по двору пел песни

Мужчина уже был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков
Ирина СИНЕГУБОВА
Документы и сумку мужчина выкинул в контейнер для бытовых отходов.

Документы и сумку мужчина выкинул в контейнер для бытовых отходов.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В июле 2023 года в Жигулевске у 37-летней местной жительницы в подъезде жилого дома на улице Никитинской незнакомец вырвал из рук женскую сумку. В ней были банковские карты, телефон и деньги.

— Один из местных жителей рассказал оперативникам, что похожий мужчина ходил по дворам и пел песни. Так как он никому не мешал, в полицию о странном человеке никто не сообщил. — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские задержали 46-летнего жителя Самары. Он уже был неоднократно судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. У него нашли и похищенный сотовый телефон. Документы и сумку мужчина выкинул в контейнер для бытовых отходов. А вот деньги он уже успел потратить на собственные нужды.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий. Похищенный телефон вернули законной владелице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.