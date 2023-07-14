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НовостиОбщество14 июля 2023 4:45

В Самарской области расчистили территорию детского сада от опасных деревьев

Правоохранители обнаружили угрозу
Алена ПРОВКИНА
Нарушения устранили

Нарушения устранили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области правоохранители обнаружили аварийно-опасные деревья. Они представляли угрозу воспитанникам детского сада.

По информации прокуратуры Самарской области, администрация долгое время не спиливала и не обрезала деревья. Правоохранители внесли представление руководителю. Только после обращения требования рассмотрели и удовлетворили. Нарушения устранили. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Во время работ территорию оградили. Пребывание детей на территории исключили. Родители и дети передвигались по организованным дорожкам с противоположной стороны детского сада.