В Самарскую область впервые прибудет «Поезд Победы»

Жители смогут посетить уникальную выставку. Фото: предоставлены пресс-службой проекта.

В Самарскую область впервые прибудет передвижная выставка-музей «Поезд Победы». Он сделает остановки в трех городах региона.

Уникальный состав остановится в Сызрани 16 июля, а 17 и 18 июля посетители смогут посмотреть экспозицию в Тольятти. Затем поезд направится в столицу региона, где простоит целых 4 дня – с 19 по 22 июля. Жители региона смогут бесплатно посетить выставку, пройдя обязательную регистрацию. Музей разместиться на железнодорожных вокзалах.

- Великая Отечественная война оставила глубокий, трагический след в жизни нашей страны, не обошла стороной ни одну семью. Поэтому очень важно помнить подвиги героев, передавать эти знания подрастающему поколению. Патриотические проекты, в частности, «Поезд Победы», этому способствуют. Рад тому, что в этом году мы принимаем его в нашей области, – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В состав входит 10 тематических вагонов, посвященных отдельным событиям Великой Отечественной войны. В 2023 году музей пополнился вагоном о военных трибуналах. В экспозиции представили реальные немецкие и японские преступники. Получить билет можно на сайте проекта поездпобеды.рф. Рекомендуемый возраст посетителей 12+.