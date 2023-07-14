Многие самарцы выступают за смену автомобилей чиновников на отечественные машины

Горожане поддерживают инициативу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители выступают за смену автомобилей чиновников на отечественные машины. Предложение депутатов поддержали 3 из 4 самарцев.

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 76% горожан выступают за то, чтобы чиновники пересели на российские автомобили. Горожане считают, что это приведет к развитию отечественного автопрома. 17% респондентов не поддерживают такую идею. При этом, молодое поколение гораздо реже высказывается в поддержку идеи.

68% опрошенных старшего поколения поддерживают инициативу. Причем среди них больше горожан с доходом от 50 до 80 тысяч рублей.