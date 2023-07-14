Семь пляжей оказались опасными для купания в Самарской области

Пробы воды водоемов не соответствуют микробиологическим показателям на семи территориях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 6 по 13 июля 2023 года на всех пляжах Самарской области прошла проверка состояния воды и песка. Нарушения выявлены на семи зонах отдыха из 30 проверенных. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

Всего было исследовано 112 пробы воды водоемов на санитарно-химические показатели, 291 проба – на микробиологические показатели, 313 проб – на возбудители инфекционных заболеваний, 38 проб – на паразитологические показатели.

За указанный период пробы воды водоемов не соответствуют микробиологическим показателям на семи территориях. Речь идет о пляжах в районе спуска Барбошина поляна Кировского района Самары, в районе Фестивальной поляны села Мастрюково.

Также не соответствующие нормам оказались пляжи возле озера Липовое села Елшанка Сергиевского района, озера Банное села Сергиевский, городские пляжи Сакулино1, Сакулино2 и «Озеро Орлово» Новокуйбышевска.

При этом отмечается, что возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям. Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендовала установить на пляжах с неудовлетворительным качеством воды черный шар или плакат «Купание запрещено».

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