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НовостиОбщество14 июля 2023 6:32

В Самаре снимают дорожное покрытие на улице Солнечной

Специалисты приступили к фрезерованию изношенного слоя
Алена ПРОВКИНА
Специалисты проводят работы. Фото: мэрия

Специалисты проводят работы. Фото: мэрия

В Самаре специалисты продолжают ремонт дорожных участков. В регионе реализуют национальный проект «Безопасные качественные дороги».

По информации городской администрации, улицу Солнечную обновляли в 2022 года на участке от улицы Димитрова до улицы Ново-Вокзальной. В этом году специалисты проводят ремонт в границах улиц 22 Партсъезда и Ново-Вокзальной. Работникам предстоит обновить покрытие на площади 23 000 квадратных метров. Ремонт проведут методом больших «карт» по всей проезжей части.

После удаления полотна подрядчики приступят к работам на колодцах. Всего обновят 70 смотровых люкой и 40 дождеприемников.