В Самарской области полицейский спас бабушку от мошенников

Полицейский помог пенсионерке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местные жители поблагодарили сотрудника правоохранительных органов. Полицейский спас бабушку от мошенников.

Судя по опубликованным данным, горожане отмечают, что пенсионерка стала жертвой мошенников и уже собралась брать кредит, чтобы перевестись средства злоумышленнику. В этот момент сотрудник полиции услышал разговор пожилой женщины с подозреваемым и остановил бабушку. Он попросил положить трубку и забрал ее в отделение полиции, так как побоялся оставить одну.

Местные жители поблагодарили полицейского, пожелали ему крепкого здоровья, личностного и карьерного роста.

Напомним, сотрудники полиции также помогли семье с младенцем. Маленькая девочка упала с лестницы и нуждалась в срочной госпитализации.