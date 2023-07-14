В Самарской области с экс-консультанта минпромторга требуют взыскать 440 тысяч рублей

Прокуратура области направила в Ленинский районный суд Самары исковое заявление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области бывший главный консультант министерства промышленности и торговли региона незаконно получил денежные средства. Их размер составил 440 тысяч рублей.

— Из минпромторга поступил материал. В соответствии с законом «О противодействии коррупции» был проведен контроль за законностью получения денег, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Отмечается, что по итогам проверки законность получения денежных средств в размере 440 тысяч рублей не подтвердилась. В связи с этим прокуратура области направила в Ленинский районный суд Самары исковое заявление.

Она требует взыскать с бывшего государственного служащего в доход Российской Федерации денежную сумму, происхождение которой остается неясным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.