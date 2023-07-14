В Самарской области с экс-консультанта минпромторга требуют взыскать 440 тысяч рублей

Прокуратура области направила в Ленинский районный суд Самары исковое заявление.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области бывший главный консультант министерства промышленности и торговли региона незаконно получил денежные средства. Их размер составил 440 тысяч рублей.
— Из минпромторга поступил материал. В соответствии с законом «О противодействии коррупции» был проведен контроль за законностью получения денег, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Отмечается, что по итогам проверки законность получения денежных средств в размере 440 тысяч рублей не подтвердилась. В связи с этим прокуратура области направила в Ленинский районный суд Самары исковое заявление.
Она требует взыскать с бывшего государственного служащего в доход Российской Федерации денежную сумму, происхождение которой остается неясным.
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