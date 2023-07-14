В Самаре общественники из ПФО и УФО обсудят развитие местного самоуправления

Каждый год форум объединяет два федеральных округа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 14 июля, в Самаре стартовал межрегиональный форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов #НАМЕСТАХ.РФ. К участникам форума на пленарном заседании обратится губернатор Дмитрий Азаров.

— Именно органам местного самоуправления приходится решать самые насущные задачи, которые есть по каждому конкретному населенному пункту. Реализовать все задуманное по-настоящему эффективно можно только вместе, скоординированными действиями всех уровней власти, вместе с людьми, — ранее отмечал глава региона.

Каждый год форум объединяет два федеральных округа, а участвуют в нем по видеоконференцсвязи со всей страны. В этот раз в очном и онлайн форматах участие в мероприятии примут около 300 представителей из субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Предусмотрены работа секций (с 11:00 до 12:30) и пленарное заседание (с 13:00 до 15:00). На форуме будет две секции. В первой речь пойдет о развитии механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов, а во второй – об актуальных вопросах в работе органов местного самоуправления.

Жители Самарской области могут посмотреть прямую трансляцию работы первой секции в группе ВКонтакте «Самарская область», а второй – в группе ВКонтакте департамента информтехнологий региона. По итогам форума будут отмечены авторы лучших практик общественного и местного самоуправления.

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