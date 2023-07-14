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НовостиОбщество14 июля 2023 7:28

В Самаре судебные приставы забрали у 70-летней женщины десяток кошек

Пенсионерка не могла ухаживать за животными
Алена ПРОВКИНА
Котов передали в приют

Котов передали в приют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители многоквартирного дома пожаловались в администрацию на свою соседку. В квартире пенсионерки проживало порядка 10 кошек.

По информации ГУФССП России по Самарской области, 70-летняя женщина не ухаживала за животными, из-за чего по всему подъезду распространился стойкий запах экскрементов кошек. Помещение перестало соответствовать санитарно-техническим требованиям. Судя принял решение в пользу жильцов и обязал пенсионерку увезти кошек и провести обработку квартиры.

В отношении кошатницы возбудили исполнительное производство. Сотрудники службы забрали животных у женщины и передали их в приют.