В Самаре судебные приставы забрали у 70-летней женщины десяток кошек

Котов передали в приют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители многоквартирного дома пожаловались в администрацию на свою соседку. В квартире пенсионерки проживало порядка 10 кошек.

По информации ГУФССП России по Самарской области, 70-летняя женщина не ухаживала за животными, из-за чего по всему подъезду распространился стойкий запах экскрементов кошек. Помещение перестало соответствовать санитарно-техническим требованиям. Судя принял решение в пользу жильцов и обязал пенсионерку увезти кошек и провести обработку квартиры.

В отношении кошатницы возбудили исполнительное производство. Сотрудники службы забрали животных у женщины и передали их в приют.