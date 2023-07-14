Самарец «влетел» в столб и попал в реанимацию 14 июля 2023 года

Авария произошла в областной столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ранним утром в пятницу, 14 июля 2023 года, произошла серьезная авария. Местный житель на скорости врезался в столб.

Дорожное происшествие случилось в 5:30. Автолюбитель наехал на препятствие по Московскому шоссе, 27. Жизнь водителя оказалась под угрозой. В результате столкновения, мужчина получил серьезные ранения, его госпитализировали и направили в реанимацию, об этом сообщил собственный источник «КП-Самара».

Напомним, сотрудники полиции стараются оказать помощь не только водителям, но и горожанам. Инспектор помог довезти младенца до медицинского учреждения. Девочка упала с лестницы и нуждалась в лечении.