Удобство и скорость: платежи по QR-коду в VK занимают считанные секунды

Оплатить счета за коммунальные услуги и купить товары онлайн можно где угодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оплатить услуги ЖКХ, детских садов, обучение в вузе, школе, налоги и штрафы ГИБДД, а также решить множество важных повседневных задач становится проще с развитием банкинга.

ВТБ, например, теперь предлагает оплачивать товары и услуги в VK, сканируя QR-код платежного документа. Более 5 млн платежей ежемесячно совершается именно по QR-коду – это удобно и быстро. Достаточно считать-код с помощью смартфона и оплатить товары или услуги в банковском приложении. По итогам июня количество активных пользователей, регулярно совершающих оплату по QR-коду, выросло на 67% к началу года, а число таких платежей — в 1,5 раза. Новый способ сканирования QR-код через VK поможет увеличить популярность таких платежей.

Через VK теперь можно пополнить счета в этом банке со счетов других банков через СБП. Сделать это можно на одном экране смартфона, выбрав «Перевести», а затем — «Пополнение».